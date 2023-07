Gazzetta – Inter | il capitano è Lautaro E chiama Lukaku

(Di giovedì 13 luglio 2023) 2023-07-13 08:42:23 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla: La fascia tocca all’argentino che spinge per il ritorno del belga e Romelu si avvicina ai nerazzurri: adesso il Chelsea può aprire alle proposteiste Filippo Conticello 13 luglio – MILANO MentreMartinez sui social mostrava i bicipiti e faceva il marito amoroso con la sua Agustina in attesa del secondogenito, Inzaghi faceva il diplomatico in conferenza: “Non posso comunicare il nome del nuovo, devo prima dirlo alla squadra”. In realtà il Toro argentino oggi sarà ad Appiano per iniziare la sua sesta stagioneista con tutt’altro status: la fascia che arrotolerà al braccio darà evidenza fisica a questo salto in avanti. Salutato l’eterno Handa e lasciati andare anche gli altri che ...

... i nerazzurri preparano la proposta Filtra ottimismo in casaper quanto concerne il ritorno di Lukaku in nerazzurro. Secondo quanto riportato dalladello Sport ci sono alcuni fattori ...Davide Frattesi, neo acquisto dell', si gode gli ultimi giorni di vacanza. Il centrocampista si diverte in acqua con sua nonna, la sorella Chiara immortala tutto e condivide il video sui ...Lukaku aspetta l'che deve incassare dalla cessione di Onana prima di andare all'assalto di BigRom; Lautaro e Barella sono le due stelle nerazzurre secondo Ladello Sport che dedica il ...

Marotta: "Giovani e identità azzurra sul mercato, seguendo le linee guida della proprietà" La Gazzetta dello Sport

Come riporta Gazzetta, per Vlahovic si attende l’effetto domino. I bianconeri aspettano il giro dei bomber, su Vlahovic diverse squadre, tutto questo mentre il Chelsea continua a insistere proponendo ...Nessun passo avanti, nessuna novità. Il Manchester United non ha ancora presentato all'Inter l'offerta al rialzo per convincere il club nerazzurro a cedere André Onana e allora il portiere camerunese ...