Gazzetta – Il Milan segue Isaksen L’assist arriva da Moneyball

(Di giovedì 13 luglio 2023) 2023-07-13 08:21:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: L’esterno danese del Midtjylland – di cui anche Billy Beane possiede una quota – è il classico giocatore di prospettiva che piace tanto ai piani alti. I rossoneri studiano la situazione Michele Antonelli 13 luglio –O Suo soffia il vento del Nord. Nel complicato gioco di incastri iniziato dal, i pezzi diventano più nitidi giorno dopo giorno. L’obiettivo numero uno per la fascia destra resta Chukwueze, ma l’attuale distanza con il Villarreal e l’idea Taremi davanti (sono entrambi extracomunitari e c’è un solo slot a disposizione dopo l’arrivo di Loftus-Cheek) spinge all’esplorazione di orizzonti nuovi. Tra i profili più attenzionati c’è Gustav, esterno del Midtjylland, squadra che oggi ha più di qualcosa in comune ...

La Premier , stavolta, può essere un'alleata secondo Ladello Sport: l'Aston Villa è la squadra che potrebbe accogliere Cdk e garantire aldi rientrare dalla spesa di 12 mesi fa. ...Tra gli obiettivi principali delc'è nbsp;Tijjani Reijnders, nbsp;centrocampista olandese di 24 anni in forze all'AZ Alkmaar. In passato i rossoneri hanno portato a casa dai Paesi Bassi tanti campioni che hanno fatto la storia, ...Arrigo Sacchi ha parlato alladello Sport della prossima stagione di Serie A , focalizzandosi anche sul Napoli campione ... Queste le parole dell'ex tecnico del

Gazzetta - Milan-Reijnders: si attende il sì dell'AZ all'offerta rossonera, è solo una questione di... Milan News

Christian Pulisic si presenta: il nuovo fantasista del Milan arriva dal Chelsea per 20 milioni bonus compresi per indossare la maglia numero 11 che è stata di Ibrahimovic e formare un tridente interes ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.