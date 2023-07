Garbatella – Ciaccheri | Al via lavori per 720mila euro su Viale Massaia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023) Al via idi manutenzione straordinaria per strade e marciapiedi diGuglielmoalla. I, per un importo complessivo di circa, riguarderanno il rifacimento della sede stradale: binder e tappetino, segnaletica stradale orizzontale, realizzazione di due rotatorie e il rifacimento dei marciapiedi: del tappetino, ampliamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, realizzazione di moli di fermata per i mezzi pubblici. “è una strada storica di– spiega il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo(nella foto) – un asse fondamentale di collegamento tra via Cristoforo Colombo ...