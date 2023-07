Gabriella Golia | Che Fine Ha Fatto La Storica Annunciatrice!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 13 luglio 2023): laannunciatrice Mediaset si è allontanata dagli schermi da più di vent’anni, ma in tanti si ricordano di lei con affetto. Ecco cosa fa adesso e perché scelse di ritirarsi…è stata unaannunciatrice della televisione italiana. Ha iniziato il suo percorso su Italia 1, diventando un’icona del mondo dello spettacolo fino all’anno del suo ritiro, il 2002. Insieme ad Emanuela Folliero, era uno dei volti di punta del piccolo schermo ed erano anche tante le fan che imitavano i suoi look e le sue acconciature. Ma da molto non appare più in televisione ed in molti si chiedono cheabbia: cosa fa oggi l’annunciatrice e ...