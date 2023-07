Gabri Veiga-Napoli | affare saltato? L’Arsenal pronto a pagare la clausola

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il club londinese si prepara a presentare un’offerta irrinunciabile per il centrocampista del Celta Vigo,, seguito anche dal. Nell’ambito delle trattative di mercato, sembra chesia molto vicino al trasferimento al. Secondo quanto riportato dai media britannici, il giovane calciatore del Celta Vigo, da tempo nel mirino delper il post-Zielinski, potrebbe presto dire addio alla Liga spagnola per approdare in Premier League. Il club londinese sarebbe infatti prossimo a versare larescissoria di 40 milioni di euro, dimostrando la sua determinazione nell’acquisire uno dei centrocampisti più talentuosi attualmente sul mercato., classe 2002, potrebbe ...

Commenta per primoè uno dei prospetti più interessanti sul mercato e il Celta Vigo , con cui ha un contratto in scadenza 30 giugno 2026, non vede l'ora di scatenare un'asta internazionale per cederlo. In ...In caso di cessione del polacco, si riaprirebbero i contatti perdel Celta Vigo e Lazar Samardzic dell'Udinese.Piacciono come sempree Samardzic , ma l'edizione odierna di Repubblica fa il nome del preferito di De Laurentiis : Koopmeiners . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...

