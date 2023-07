Frosinone | triplo colpo di mercato dal Sassuolo C’è l’ufficialità

(Di giovedì 13 luglio 2023)in entrata da parte del, che rileva diversi calciatori dal: c’è il comunicato ufficialedeldal, che ha annunciato la cessione di Harroui, Marchizza e Turati. IL COMUNICATO – L’U.S.Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calcio: Abdou HARROUI (’98, centrocampista): ceduto a titolo definitivo alCalcio.Grazie Abdou, due anni insieme, sempre pronto, sempre efficace e determinato. In bocca al lupo per la tua nuova esperienza professionale! Riccardo MARCHIZZA (’98, difensore): ceduto a titolo definitivo alCalcio.Ciao Riccardo, in questi anni sei maturato e ...

Tripla operazione in entrata per il Frosinone, che dal Sassuolo ha ottenuto il prestito di Stefano Turati e concluso gli arrivi a titolo definitivo di Abdou Harroui e Riccardo Marchizza.