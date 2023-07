Frosinone Omicidio Willy Monteiro Duarte dopo la sentenza d’Appello | parlano le parti VIDEO

... 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli, tutti accusati divolontario ... In secondo grado, dunque, ribaltata la sentenza del Tribunale di. Motivo La Corte ha ......portata a 24 anni ma è stato riconosciuta per tutti e quattro gli imputati l'accusa di...il pestaggio mortale del ventenne di fronte ad un locale di Colleferro (in provincia di). ......in quello meno grave dipreterintenzionale. I magistrati di secondo grado hanno invece confermato l'aggravante dei futili motivi riconosciuta ai Bianchi già dalla Corte d'assise di

Frosinone / Omicidio Willy Monteiro Duarte, scende la condanna in Appello per i fratelli Bianchi Temporeale Quotidiano

Ventiquattro anni di carcere ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Lo ha deciso la Co ...Condanna ridotta a 24 anni, la stessa dei complici. Lucia Monteiro: "Niente rabbia, ma dimenticare è un'altra cosa" ...