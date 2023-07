Frattesi ' guida' la nonna sul surf elettrico

Davide, neo acquisto dell'Inter, si gode gli ultimi giorni di vacanza. Il centrocampista si diverte in acqua con sua nonna, la sorella Chiara immortala tutto e condivide il video sui ...... in sintonia con il mister e nel rispetto delle lineedella proprietà. Questi ultimi anni ... Abbiamo preso un talento come, che darà un ulteriore contributo per questo obiettivo, nella ...Fino a questo momento sono entrati Marcus Thuram, classe 1997, Davideclasse 1999 e Yann ...con Ausilio che sta lavorando egregiamente in sintonia col mister e nel rispetto delle linee...

Frattesi è un nuovo giocatore dell'Inter! Lega Seria A

L'allenatore nerazzurro pronto a rimettersi a lavoro con la squadra: «La dirigenza è sempre stata con me, lo scudetto un nostro dovere» ...La Juventus vira lo sguardo su Samardzic: è un obiettivo concreto per Giuntoli, nel frattempo l'Udinese fissa il prezzo del serbo ...