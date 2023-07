Fratellini annegati nel Foggiano | indagato il proprietario del terreno | ecco le motivazioni

Il proprietario del terreno nelle campagne di Manfredonia dove si trova il vascone dove martedì scorso sono mortii duerumeni è stato indagato dalla procura di Foggia con l'accusa di omicidio colposo . L'uomo dovrà rispondere - spiegano dalla procura di Foggia - "di omessa custodia e ...AGI - Il proprietario del terreno nelle campagne di Manfredonia dove si trova il vascone dove martedì scorso sono mortii duerumeni è stato indagato dalla procura di Foggia con l'accusa di omicidio colposo . Il proprietario dell'azienda agricola, in località Fonterosa tra Manfredonia e Zapponeta, è ......indagato padrone terreno Indagato per omicidio colposo il proprietario del terreno nelle campagne di Manfredonia dove in un vascone sono morti, martedì scorso, dueromeni di 6 e 7 ...

Bambini annegati a Manfredonia, indagato il proprietario dell'azienda agricola | E' il giorno dei funerali, malore in chiesa per la mamma dei piccoli TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Ci sono ancora tanti interrogativi sui bambini annegati a Manfredonia ... poco probabile che il buco nella rete di recinzione possa essere stato praticato dai fratellini. Procura: c'è un indagato Il ...