Fratellini annegati a Manfredonia | dolore nel dolore Malore poco prima del funerale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si sono svolti oggi i funerali dei bambini, residenti in a, in provincia di Foggia (Puglia) trovati morti dopo essersi allontanati nel pomeriggio di martedì senza però fare ritorno a casa. Dopo la denuncia da parte dei genitori, che avevano trovato le ciabatte dei figli vicino a un invaso, le forze dell’ordine avevano setacciato la zona. La notizia è arrivata intorno a mezzanotte lasciando la famiglia di Daniel e Stefan nelpiù terribile. I genitori di Daniel e Stefan hanno altre due figlie, una adolescente e l’ultima nata pochi mesi fa. La ricerca si è conclusa nel peggiore dei modi con il ritrovamento dei corpicini senza vita dei due, di sei e sette anni, proprio all’interno della vasca di irrigazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Nucleo Sommozzatori dei vigili ...

Indagato per omicidio colposo il proprietario del terreno in cui si trova il vascone in cui sono annegati i due fratellini di 6 e 7 anni. L'accusa è "di omessa custodia e vigilanza dei luoghi". Il sindaco Gianni Rotice ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata odierna, mentre la Cattedrale gremita ha ospitato le due bare bianche. L'atmosfera era densa di commozione e sgomento.