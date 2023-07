Francia | spese militari | ok dal Parlamento a budget record di 413 miliardi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilfrancese ha adottato oggi il disegno di legge sulleche aumenta ila undi 413di euro nel 2024-2030 sulla spinta della guerra della Russia in Ucraina e delle minacce globali in rapida crescita. Il Senato francese ha approvato stamane il provvedimento a maggioranza. In totale hanno votato a favore 313 senatori, mentre 17 hanno espresso parere contrario. Ieri anche l'Assemblea nazionale, aveva adottato il disegno di legge. Il nuovo piano militare dellaprevede diverse iniziative per rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza del paese. Alcuni dei punti chiave includono:1. Aumento del numero di riservisti: Il piano prevede il raddoppio del numero di riservisti, cioè deiche ...