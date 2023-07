Francesco Valdiserri | il padre | Niente ce lo riporterà indietro | cerchiamo di trasformare questa tragedia in qualcosa di socialmente utile

commenta È stata condannata a cinque anni di carcere Chiara Silvestri , la 24enne che ha investito e ucciso il 18enne, lo scorso ottobre a Roma . Intervistato a ' Morning News ' il padre della vittima Lucaparla della campagna di educazione stradale in cui è coinvolto insieme alla ...Condanna a cinque anni per Chiara Silvestri, la ragazza di 24 anni che la notte del 19 ottobre scorso ha investito, uccidendolo sul colpo,, 18 anni, in Cristoforo Colombo a Roma. Lo ha deciso ieri il gup della capitale, Valerio Savio, al termine del rito abbreviato, che ha disposto per lei una pena più alta di quanto ...La donna è stata condannata con rito abbreviato. Chiara Silvestri, la 24enne che il 19 ottobre scorso aveva investito e uccisoin Via Cristoforo Colombo a Roma, è stata condannata a 5 anni di reclusione per omicidio stradale. La sentenza è stata emessa durante il processo odierno, che si è svolto con rito ...

Morte Francesco Valdiserri: condannata a 5 anni Chiara Silvestri, la 24enne che lo travolse sul marciapiede Repubblica Roma

Il tasso alcolemico della ragazza era tre volte superiore il limite consentito. In passato le era stata sospesa la patente.