Francesco Facchinetti furioso | «Donne molestate? Colpa dei genitori dei ragazzi Ecco cosa mi capitò a 18 anni»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non ci sta, che grida con tutta la sua rabbia, in macchina e pubblica tutto nelle sue ultime Instagram stories. «Se i maschi sbagliano nei confronti delledei», così l’ex “Capitan Uncino” ha espresso le sue idee in riferimento agli ultimi fatti di cronaca che hanno visto protagonisti giovani. Ma andiamo a vedereha detto nel suo lungo sfogo.su Instagram «Se i maschi si comportano in maniera errata nei confronti dell’universo femminile secondo voi di chi è la? Deie dell’educazione che manca – ha spiegatonelle sue Instagram stories – Oggi c’è questa ...

Leggi Anche Stupro di una 18enne ad Anzio, fermato un 32enne L'appello ai genitori Da genitore, poi, non può che appellarsi alle mamme e ai papà che ritiene causa di tanti fatti ... Non ci sta, che grida con tutta la sua rabbia, in macchina e pubblica tutto nelle sue ultime Instagram stories . 'Se i maschi sbagliano nei confronti delle donne è colpa dei genitori ', ...

Francesco Facchinetti: "Violenza sulle donne Colpa dei genitori e assenza di educazione" TGCOM

