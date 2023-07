Francesca | morta a 27 anni poco prima di partorire | niente da fare anche per la bimba in grembo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Una vera e propria tragedia ha scioccato la famiglia diCalandriello,ad appena 27mentre era al nono mese della sua gravidanza. Si stava preparando al momento più felice della sua vita, invece il destino si è messo improvvisamente di traverso spezzando i suoi sogni. E ora sono tutti increduli per un decesso così assurdo. Mancavano pochi giorni e lei avrebbe accolto la bambina, pronta ormai a vedere la luce. Invece non è stato così eCalandriello èper un terribile incidente. Dato che era al nono mese dii gravidanza, i medici hanno subito tentato di prestarle soccorso ilpossibile per salvare lei ela nascitura. Ma tutti gli sforzi si sono rivelati purtroppo inutili e il dramma si è consumato in pochissimo tempo. ...

