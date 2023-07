(Di giovedì 13 luglio 2023) Nicolòhato su Instagram i suoi compagni che hanno lasciato l’nelle ultime settimane. Le parole dedicate agli amici. AMICI – Nicolòha deciso dire i suoi vecchi compagni. Tanti hanno lasciato l’in queste ultime settimane: Alex Cordaz, Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Edin Dzeko e anche altri. Il giocatore nerazzurro ha pubblicato due storie su Instagram dedicando qualche parola. Le sue parole fanno male anche ai tifosi: «Peremozionanti e non solo…-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Il lancio vede protagonista i campioni nerazzurrie Lautaro , con Milano sullo sfondo. Una maglia che torna a strisce verticali nerazzurre classiche, con una sorta di glitch che genera ...... riferito all'Inter e alla missione per il ventesimo scudetto cone Lautaro in bella mostra. Il 'Corriere dello Sport' apre invece con 'Lukaku a nudo', con ladel belga in acqua al mare: '......- campionato di calcio serie A / Napoli - Inter /Matteo Gribaudi/Image Sport nella: ... Sue Frattesi: " Possono giocare insieme e lo hanno dimostrato.è con me da più tempo, ...

FOTO – Barella saluta gli ex Inter: «Per questi anni, grazie» Inter-News.it

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale: l'Inter ha annunciato la nuova prima maglia per la stagione 2023/24 con la rinnovata partnership con Nike (26+3 milioni annui) e il tanto a ...La società di Steven Zhang sta dimostrando, in queste prime settimane di calciomercato, di essere già tra le grandi protagoniste dell’estate. Perchè sono diversi i colpi che Beppe Marotta ha già messo ...