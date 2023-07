Forza Italia e il dopo Berlusconi con il reggente Tajani

(Di giovedì 13 luglio 2023) AGI - Sono 213 i consiglieri chiamati a eleggere, a porte chiuse, il '' che traghetteràverso il congresso del 2024. Il partito ha diffuso i dettagli tecnici della riunione del consiglio nazionale che eleggerà, sabato, a partire dalle 9,45, all'hotel Parco dei principi di Roma, il presidente pro tempore che assumerà la carica lasciata vacante da Silvio. Favorito è Antonioche, in base a un accordo, potrebbe essere eletto all'unanimità dal consiglio, organo di cui fanno parte tutto lo stato maggiore e buona parte degli eletti di FI. Sabato, i lavori si apriranno con l'introduzione di, si precisa in una nota. All'avvio dei lavori, sarà possibile fare accedere in sala i fotografi e gli operatori per un breve giro di tavolo. Al termine del ...

L’altra messa per Berlusconi, Forza Italia duplica il trigesimo a Roma: “Solo preghiere, nessuna polemica” la Repubblica

Ieri è stata la giornata del trigesimo dalla scomparsa del fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, onorato con una doppia funzione ...Militanti e alleati ricordano la figura del fondatore. Il movimento pronto a dare fiducia al coordinatore «Antonio Tajani è la persona che indicheremo sabato al Consiglio Nazionale di Forza Italia com ...