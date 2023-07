Forum dei Giovani Caserta | al via due corsi sulla cultura sorda e la Lingua dei Segni italiana

(Di giovedì 13 luglio 2023). Prosegue l’attività di formazione gratuita offerta daldeidirivolta a tutta la cittadinanza. Previsti per il 18 ed il 25 luglio un Laboratorio didei. “Da proponenti dell’iniziativa, siamo estremamente soddisfatti – dichiara Gioventùna – per la realizzazione di questi due incontri. I temi che andremo a trattare saranno: comunicazione visiva, buone pratiche per favorire l’inclusione ed accenni di grammatica LIS. Ringraziamo nuovamente la docente del corso, formatrice ed interprete Antonella Fruguglietti per averci dato la sua piena disponibilità. È un tema importante e sensibile, e speriamo possa interessare e coinvolgere la collettività, in ...

E la questionecosti, ammesso che abbia ancora senso parlarne, rappresenta ormai un aspetto ... Stando alla ricerca sul Made in Italy nel mondo, presentata in occasione del 7°"La Roadmap del ...... un +7,5% di alimenti biologici e a km zero mentre riducono cibi pronti e confezionati ( - 5,2%) e "junk food" ( - 4,4%) Sono alcunidati emersi durante i lavori del 7°"La Roadmap del ...Questo blog nasce da un'idealettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare ... notizie e idee " e accedere alriservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti ...

Soddisfazione del Forum dei giovani per le misure a sostegno degli ... Elbareport

"C'è una grave diseguaglianza tra le regioni: in Campania i cittadini sono i più giovani ma anche i più colpiti da patologie cronico degenerative in età precoce" ...Trasformare la rete in una piattaforma aperta, Network as a Service (NaaS), per accelerare l’innovazione tecnologica e abilitare nuovi modelli di ...