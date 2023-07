Formula E | E-Prix Roma 2023 | calendario | programma | date | orari e diretta tv

(Di giovedì 13 luglio 2023) E’ il week-end dell’E-didiE: ecco alloratv e streaming dell’appuntamento sul circuito cittadino della capitale. Appuntamento estivo in questodopo le tante edizioni corse ad aprile. Si parte venerdì pomeriggio con la prima sessione di prove libere, poi sabato giornata piena sin dalle prime ore del mattino con le seconde prove libere, poi le qualifiche a poco dopo le 15:00 la gara. Essendo un double-header, domenica si replica allo stesso modo in vista della seconda gara in. Di seguito ilcompleto con la copertura televisiva e streaming dell’evento. E-...

E-Prix nella Capitale. Jeff Dodds, ceo della Formula E: «Roma è fondamentale, già al lavoro per procrastinare la scadenza del 2025» Corriere Roma

Il Campionato mondiale ABB FIA di Formula E fa tappa a Roma per il penultimo weekend di gara della Stagione 9. A partire dal suo debutto, nel 2018, il Circuito Cittadino dell'EUR è diventato uno dei p ...