Formisano | “Io e il Napoli separati pacificamente” | poi il commento sullo scudetto

(Di giovedì 13 luglio 2023) Alessandroha accompagnato il percorso di crescita partenopeo per ben 17 anni, dalla C allo. Direttore marketing ed Head of operations, parte integrante e decisiva dello sviluppo della SSCsotto l’aspetto aziendale, settore in cui la società di De Laurentiis ha registrato margini di miglioramento equiparabili a quelli sportivi. Le dichiarazioni Dopo 17 lunghe stagioni, Alessandroha però voltato pagina e quest’oggi, sulle frequenze di Radio Marte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua storia in azzurro. Alessandrocon Marek Hamsik, bandiera azzurra (foto ANSA) – Spazio.itRiportiamo qui uno stralcio di quest’ultime: “Io e ilci separiamo dopo 17 anni ma in maniera totalmente pacifica. Il mio ...

Ho trascorso 17 anni entusiasmanti" L'ex direttore marketing ed Head of Operations del, Alessandro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di ForzaSempre, di Dario Sarnataro: ...Alessandro, ex direttore marketing ed Head of Operations del, è intervenuto a Radio Marte nel corso di ForzaSempre condotto da Dario Sarnataro: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...L'ex head of Operations SSC, Alessandro, tramite il proprio profilo Linkedin ha pubblicato un lungo ed intenso commiato dopo 17 anni di attività professionale sempre ad alti livelli nel club. 'Il 30 giugno è ...

Formisano: “De Laurentiis vuole vincere sempre, ecco perché ho lasciato dopo 17 anni” CalcioNapoli1926.it

I capitali arabi vogliono continuare ad investire in Italia e in Europa. L'Al-Shabab, infatti, ha fatto una proposta a Leonardo Spinazzola. Così come Brozovic, Milinkovic e Zielinski, quindi, anche l' ...Formisano, ex direttore marketing del Napoli, parla dei nuovi cambiamenti del Napoli di De Laurentiis e del destino del club ...