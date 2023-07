Formazioni ufficiali Spagna-Italia U19 | le scelte dei due ct

(Di giovedì 13 luglio 2023)U19, ledei due commissari tecnici per il match valido per la semifinale dell’Europeo Comunicate lediU19, seconda semifinale dell’Europeo di categoria.(4-4-2): Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Valle; Gonzalo, Palacios, Angel, Pérez; Barberá, Akomach. Ct: Lana.(4-3-3): Mastrantonio; Missori, L. Dellavalle, A. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti, Pisilli; Vignato, Esposito, Kayode. Ct: Bollini.

Spagna U19 - Italia U19: ecco le formazioni ufficiali della semifinale degli Europei U19 in programma alle 21.E' tempo di vigilia della semifinale dell'Europeo Under 19 per l'Italia, che nella serata di domani (giovedì 13 luglio) affronta la Spagna sul campo del National Stadium di Tà Qali. Le Furie Rosse ven ...