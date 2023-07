Fondazione studi consulenti lavoro | salario minimo non è soluzione puntare su contrattazione collettiva

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilnon è laalle basse retribuzioni e allo sfruttamento, megliosulla. E' quanto emerge dal documento 'in Italia: elementi per una valutazione' elaborato dalla Fondazionidelsulla base di dati Inps e Cnel e diffuso oggi. Un focus che si inserisce nel dibattito politico sull’introduzione di unretributivo legale, scaturito dalla direttiva comunitaria 2022/2041. Dopo aver chiarito come questa non prescriva ai Paesi membri l’introduzione di unper legge, ma privilegi anzi proprio il criterio della ...

... la Stagione dei concerti su organo è stata inserita tra i progetti propri dellaCassa ...al primo concerto Frank Heye (nato a Gand nel 1964) ha ricevuto la medaglia del governo per gli...SALARIO MINIMO NON E' LA SOLUZIONE ALLE BASSE RETRIBUZIONI E ALLO SFRUTTAMENTO: MEGLIO PUNTARE SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: LEGGI QUI L'ANALISI DELLACONSULENTI DEL LAVORO ...Luisa Brogonzoli , CentroThe Bridge ha sottolineato che: "Dalla discussione di oggi emerge con chiarezza la necessità che questi temi fondamentali per garantire il benessere e la ...

Fondazione studi consulenti lavoro, salario minimo non è soluzione ... Entilocali-online

In rassegna 63 contratti collettivi, selezionati tra i più rappresentativi, individuando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello ...Nel Documento della Fondazione Studi, un'analisi dei livelli minimi retributivi di 63 CCNL più rappresentativi ...