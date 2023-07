Flamengo | ufficiale la risoluzione anticipata di Vidal

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilha annunciato la finedell’avventura di Arturo, centrocampista ex Juve ed Inter, in Brasile Di seguito il comunicato delsu. COMUNICATO – Il Clubha accettato di rescindere il contratto con l’atleta Arturo. Con Manto Sagrado,ha giocato 51 partite, segnato 2 gol e fornito 4 assist. Il cileno è stato campione della Copa Libertadores (2022) e della Copa do Brasil (2022). Il club ringrazia l’atleta per i suoi servizi e gli augura successo nella sua carriera.