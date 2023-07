Flamengo | è addio per l’ex Juventus e Inter Arturo Vidal | rescisso il suo contratto

(Di giovedì 13 luglio 2023) E’ già finita l’avventura dicon la maglia del, club con cui ha collezionato due gol in ventuno presenze. La società brasiliana, infatti, ha deciso di rescindere ilconcentrocampista died, come comunicato dagli stessi sudamericano attraverso i loro canali social ufficiali. L’accordo con il giocatore cileno sarebbe scaduto al termine del 2023, ma alla base dell’potrebbe esserci l’Atletico Paranaense, che sarebbe ad un passo proprio da. SportFace.

Arturo Vidal pronto a dire addio al Flamengo. Il giocatore anticipa i saluti prima della scadenza del contratto a dicembre. O Globo è sicuro che l'ex centrocampista anche di Juventus e Inter saluterà prossimamente la squadra brasiliana.

