...di centrosinistra appare quindi come quella più attenta alla questione climatica tra i vari... Come il PD, per quanto riguarda gli interventi in materia di, si intende "promuovere una riforma ......di centrosinistra appare quindi come quella più attenta alla questione climatica tra i vari... Come il PD, per quanto riguarda gli interventi in materia di, si intende "promuovere una riforma ...

Fisco: De Poli (Udc), 'opposizioni sprecano fiato con attacchi futili' Gazzetta di Modena

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Le opposizioni sprecano fiato con polemiche e attacchi futili. Noi della maggioranza di Centrodestra lavoriamo concretamente, a testa bassa, per il bene dell’Italia, con ...