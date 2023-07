Firenze | 12enni stuprate dal branco | 24 gli indagati

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) a vario titolo per violenza sessuale aggravata e diffusione di materiale pornografico Sono 24 le persone indagate a vario titolo per violenza sessuale aggravata nei confronti di due dodicenni e per produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografia minorile. Tutto ha avuto inizio la sera di Capodanno ad una festa organizzata da un 14enne nell’abitazione dei genitori a. Invitati una serie di ragazzini, 17 in totale, al di sotto dei 16 anni. Alla festa hanno preso parte anche due, che secondo l’organizzatore della festa, avevano dichiarato di essere più grandi. Ben presto, quella che sarebbe dovuta essere una festa di inizio anno si è trasformata in un party a base di alcol e droga, in cui si sarebbe consumata la violenza ai danni delle due 12, ripresa e diffusa sui social. Leggi anche: Michelle Causo ha cercato di chiedere ...