(Di giovedì 13 luglio 2023)anche il nome diper rinforzare il centrocampo:per ildella Juve Secondo quanto riportato da Sky Sport laavrebbe preso informazioni con la Juve: il club viola avrebbe messo nel mirinoMelo, fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Sulle tracce delci sono però diversi club e, al momento, non si registra una vera e propria trattativa per lui.

2023 - 07 - 13 17:31:11, visite mediche per Parisi Fabiano Parisi è arrivato a Firenze. ... 2023 - 07 - 13 14:11:05 Roma,André Silva in attacco Altro giro, altro nome per l'attacco ...Seguono "Inter (2,3 milioni) e Milan (1,6), sotto il podio ecco(1,5), Atalanta (1,4) e Torino". Il Napoli invece "solo settimo : De Laurentiis ha incassato poco più di un milione di ...Commenta per primo Si muove il mercato. Secondo Tuttosport , su Fausto Vera , mediano del Corinthians che piace alla Lazio, si è inserita anche la

Fiorentina, spunta Arthur: sondaggi per il centrocampista brasiliano Calcio News 24

Il Torino punta a rinforzare le fasce in questa sessione di calciomercato: idea Pellegrini per Vagnati, che si prepara a sfidare la Lazio ...Spunta un'altra pretendente per Igor: sul centrale brasiliano, presente all'avvio della preparazione al Viola Park ma da tempo in partenza da Firenze, da registrare anche il ...