Fiorentina | Parisi è arrivato in città

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le ultime su Fabiano, terzino sinistro di proprietà dell’Empoli in procinto di passare allaFabianoè pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della: l’ormai ex Empoli èin questi minuti alla stazione Santa Maria Novella di Firenze. I due club avevano infatti definito nei giorni scorsi il trasferimento per 10 milioni di euro più 1 bonus al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il giocatore dovrà sostenere le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club viola.