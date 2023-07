Fiorentina | Parisi è arrivato Bianco alla Reggiana | Castrovilli discute il rinnovo Doppia seduta d’allenamento Foto

Commenta per primo Ormai è cosa fatta, Fabianoè un nuovo giocatore della. Il classe 2000 è da pochi minuti arrivato nel nuovissimo centro sportivo della. Mancano solamente le visite mediche e la firma e Fabiano ...Commenta per primo Fabianoè sostanzialmente un nuovo giocatore della. Il terzino è appena arrivato a Firenze e, contestualmente, il suo procuratore Mario Giuffredi è arrivato al Viola Park per definire gli ...2023 - 07 - 13 17:31:11, visite mediche perFabianoè arrivato a Firenze. Il terzino sosterrà nelle prossime ore le visite mediche prima degli annunci ufficiali. All'Empoli ...

ZIELINSKI – Continua il pressing dell’Al-Ahli su Piotr Zielinski. La novità di giornata, segnala Gianluca Di Marzio, è che il giocatore ha dato la sua apertura ad una possibile cessione in Arabia ...I viola sono pronti ad accogliere il 22enne laterale irpino, ma rischiano di perdere il loro totem del loro centrocampo.