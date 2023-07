Finanziamenti garantiti da Stato per risanare azienda in crisi utilizzati per ristrutturare yacht | 4 indagati

(Di giovedì 13 luglio 2023) Capodrise.dallonon perl’inma peril loroda noleggiare via web, compreso di personale, per 2.500 euro al giorno: è quanto ha scoperto il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di indagini sul fallimento di una società di Caivano titolare di un noto marchio di prodotti farinacei. Il GIP, su richiesta delle fiamme gialle e della Procura di Napoli Nord, il sequestro di quote societarie, 30 immobili e 19 terreni, per un valore di 3,7 milioni di euro. Isono stati chiesti, secondo gli investigatori, per spacciare mendacemente una solidità economica in realtà insussistente. Ai soci e agli amministratori ...

dallo Stato non per risanare l'azienda in crisi ma per ristrutturare il loro yacht da noleggiare via web, compreso di personale, per 2.500 euro al giorno: è quanto ha scoperto ...Peraltro, i'Covid 19'dallo Stato, presupponevano la sussistenza di una serie di requisiti soggettivi che l'imprenditore richiedente doveva auto - certificare di possedere. ...non sono mai stati regolari , basti pensare a quanto accaduto con l'elezione alla ...di Diego Barbera Quali voli non partiranno a causa dello sciopero del 15 luglio e quelli...

Prestiti garantiti da Stato per ristrutturare yacht, 4 indagati - Notizie ... Agenzia ANSA

Finanziamenti garantiti dallo Stato non per risanare l'azienda in crisi ma per ristrutturare il loro yacht da noleggiare via web, compreso di personale, per 2.500 euro al giorno: è ...Nelle indagini sul fallimento di una società è emerso che i fondi destinati a risanare l’azienda in crisi venivano distratti in altre attività ...