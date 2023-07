Finale Italia-Portogallo | data | orario e diretta tv Europei Under 19 2023

(Di giovedì 13 luglio 2023)si sfideranno nell’attodegli19. Il match andrà in scena domenica 16 luglio alle 21 al National Stadium di Ta’Qali a Malta. Gli azzurri hanno battuto a sorpresa la Spagna in semiper 3-2, mentre i lusitani si presenta da favorito avendo battuto in semila Norvegia 5-0. La sfida potrà essere seguita intv su Raisport, canale 58 del digitale terrestre. Domenica Vignato e compagni cercheranno l’impresa contro ilper regalare una gioia al movimento calcisticono. SportFace.

