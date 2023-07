Film | 5 squali assassini che non sapevi di dover amare

Leggi su wired

(Di giovedì 13 luglio 2023) Debuttano in streaming per Plaion Maneater e Shark Incubo degli abissi, mentre vedremo al cinema Shark 2 - L'abisso il 3 agosto: quale occasione migliore per farvi scoprire misconosciuti, sanguinosi e deliranti horror sui pescecani prodotti nell'ultimo lustro?