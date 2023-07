Fifa | 440 club si divideranno 209 mln del Mondiale in Qatar | alla Juve oltre 3 mln

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Dopo la Coppa del Mondodi maggior successo di sempre, 440di 51 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni beneficeranno delBenefits Program (CBP) ricevendo una quota delle entrate per il rilascio dei giocatori per partecipare al torneo finale in. Questo serve a confermare l'impatto positivo del torneo fiore all'occhiello dellasul calcio die sul ruolo fondamentale che isvolgono nello sviluppo dei giocatori e nel rilascio dei giocatori da rappresentare le loro squadre nazionali. IlCBP fa parte di un memorandum d'intesa (MoU) tra lae l'Eca, che è stata prorogata fino al 2030 in occasione dell'Assemblea generale dell'Eca a ...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Dopo la Coppa del Mondo Fifa di maggior successo di sempre, 440 club di 51 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni beneficeranno del Fifa Club Benefits Progr ...La federazione internazionale ha redistribuito una porzione dei suoi guadagni alle società in cui militavano gli 837 calciatori impegnati nel torneo giocato ...