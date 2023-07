Fifa | 440 club si divideranno 209 mln del Mondiale in Qatar | alla Juve oltre 3 mln

L'Eca ha anche riconosciuto l'impatto globale delCBP. "Siamo molto lieti checlub in tutto il mondo, non solo membri Eca e club europei, lo facciano beneficiare di distribuzioni ......ha pubblicato un documento nel quale vengono descritti tutti i benefit che la stessaelargirà alle squadre di club per la Coppa del mondo giocata in Qatar e vinta dall'Argentina. Sonole ...Oltre al bottino conquistato dalla Nazionale guidata da capitan Messi, infatti, lamette a ... tra quote di partecipazione e premi scaglionati per ogni step del torneo, sono in totalei ...

Infantino: 'Il Club Benefits Programme è un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo abbia un impatto positivo sul calcio di club in tutto il mondo' ...La federazione internazionale ha redistribuito una porzione dei suoi guadagni alle società in cui militavano gli 837 calciatori impegnati nel torneo giocato ...