Fi | Cn si aprirà con omaggio a Berlusconi | un video tributo al fondatore-leader

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Unin ricordo di Silvio. Con musiche e immagini dell'avventura politica delazzurro, dalla 'discesa in campo' in poi. Questo, raccontano fonti azzurre, l'che il Consiglio nazionale di Forza Italia convocato per il 15 luglio a Roma tributerà al suoscomparso il 12 giugno scorso.