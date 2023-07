Festival Olimpico Gioventù Europea 2023 | 99 azzurrini in gara nelle varie competizioni

(Di giovedì 13 luglio 2023) E’ tutto pronto per ildellain programma dal 23 al 29 luglio nella città slovena di Maribor. Gliconvocati per rappresentare il nostro Paese sonno ben 99 (52 ragazzi e 47 ragazze), mentre le nazioni presenti saranno 48. Gli alfieri che sfileranno con il tricolore nella cerimonia d’apertura di domenica 23 luglio presso lo stadio Ljudski vrt a partire dalle 20.30 saranno il ginnasta Tommaso Brugnami, oro nel team event e bronzo al volteggio nella scorsa edizione degli EYOF, e Arianna Gambini, capitana della nazionale di pallavolo e a sua volta vincitrice dell’oro a Banska Bystrica. Nell’Italia Team figurano diversireduci dalla spedizione record dello scorso anno, con l’Italia Team che fu capace di conquistare ...

In Aggiornamento: Sono 99 gli azzurrini che rappresenteranno l'Italia Team alla diciassettesima edizione deldella Gioventù Europea in programma dal 23 al 29 luglio nella città slovena di Maribor . Saranno 48 le nazioni europee al via della competizione dei Comitati Olimpici Europei ...... che ieri sera si sono esibiti allo Stadiodi Roma, accolti dal calore di ben 55mila ...e concerti FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Concerti e, gli ...... Padova: Stadio Euganeo approfondimento Ultimo, le notti magiche allo Stadiodi Roma. FOTO ... Nel febbraio di quest'anno Ultimo ha fatto ritorno sul palco deldi Sanremo con il brano ...

Dal 23 luglio a Maribor al via la 17ª edizione degli EYOF: l'azzurra ... Federvolley

«Roma sei meravigliosa! Che bello ritrovarvi qui dopo quattro anni. Ciao belli!», urla dal palco Ultimo. Il cantautore ventisettenne di San Basilio, venerdì 7 luglio, ha conquistato lo Stadio Olimpico ...A come Abbracci (e baci). La stretta è riservata alla mamma che sui social, per i fan, è una di famiglia. Lo schiocco a stampo sulla bocca è invece per la ...