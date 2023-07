Festa della Pizza di Salerno | domani Galiazzo e Napoleone

(Di giovedì 13 luglio 2023)di: migliaia al taglio del nastro.. Il profumo del piatto made in Italy per eccellenza raduna curiosi e appassionati. Alle spalle già due giorni dai grandi numeri per ladiche registra, solo nella prima serata migliaia di presenze e quadruplicati tranci sfornati

... la falange amputata apparterrebbe all'autore stessomissiva, identificato dalle forze dell'... lanazionale francese quest'anno ad alto rischio caos, che si svolgeranno tra ingenti misure ...... e poi perché condividiamo nel segno del divertimento escoperta questo momento con i nostri amici, clienti e ospiti che ogni anno appositamente ci scelgono per vivere questainsieme . ...Alle 21:15 cloumanifestazione sarà lo spettacolo di Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo, "Promessa mantenuta, torniamo a festeggiare la bandiera blu" che vedrà in scena in scena una coppia ...

Dieci giorni di «Festa della Mietitura» a Pontoglio tra arti, mestieri e sapori contadini Giornale di Brescia

A pochi giorni dall'inizio della 'Festa della Birra' in programma sabato 15 e domenica 16 luglio al mercato di Marlia questa mattina (giovedì) il sindaco Luca Menesini ha ricevuto nella sede comunale ...L’inaugurazione della “via sull’acqua” di 334 metri per raggiungere la sponda della Giudecca è il momento in cui inizia la Festa del Redentore ...