Ferrari | ancora una notizia pazzesca | adesso è tutto vero | tifosi allibiti

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 13 luglio 2023) Formula 1, lacambia pelle: a Maranello stanno cercando in ogni modo di trovare un rimedio per scalare le classifiche. Lacontinua a palesare difficoltà importanti nelle gare che contano. Anche a Silverstone le cose non sono andate per il verso giusto ma le difficoltà e gli errori della passata gestione continuano ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.