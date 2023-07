Il bilancio è di 3 veicoli sottoposti aamministrativo e di 6 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada (di cui una per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un ...Che poi però: "Non si poteva non giocare. Giocando abbiamo salvato tante vite. Penso sempre al ... Perché "Non c'era più benzina, sono rimastoun anno nel 1986 e avevo deciso di smettere. Mi ...... la fissazione della pigione è affidata al libero mercato (restando quanto descritto in ... che deve essere effettuato da chi, avendo la disponibilità dei locali, liad altri. Lo stabilisce ...

Fermo, cede il tetto su cui sta lavorando: operaio diciottenne muore dopo una caduta di 10 metri Il Fatto Quotidiano

L’uomo è stato soccorso dai sanitari di Areu e dai vigili del fuoco e portato all’ospedale di Vimercate Viganò (Lecco), 13 luglio 2023 – Il cric ha ceduto di schianto e il furgone sotto cui stava lavo ...Napoli, bruciata e distrutta l'opera di Pistoletto "Venere degli stracci": cosa è successo, tra l’ipotesi del dolo e della gara social a chi la ...