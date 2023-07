Ferito nella notte a colpi d’arma da fuoco

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVerso mezza, i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove poco prima si era presentato un 44enne di Boscotrecase. L’uomo era statoto da un colpodaal fianco sinistro. La vittima è stata già dimessa. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano avvenuti a Torre Annunziata e che il 44enne sarebbe statosenza alcun apparente motivo mentre era alla guida di uno scooter. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

