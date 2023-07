Femminicidio di Carol Maltesi | sentenza choc | Davide Fontana “si sentì usato”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 13 luglio 2023) A un mese dallaa 30 anni di carcere per, 44 anni, il bancario di Rescaldina, Varese, che ha ucciso, 26 anni, durante le riprese di un video hard in casa e ne ha fatto a pezzi il cadavere a gennaio 2022, sono state rese pubbliche le motivazioni del mancato ergastolo. L’uomo è stato condannato a 30 anni di carcere escludendo l’aggravante della premeditazione, dei motivi abbietti e le sevizie. Questo perché lei era una ragazza “disinibita, lui si, ed era innamorato perdutamente”, secondo i giudici del Tribunale di Busto Arsizio, che hanno rigettato la richiesta dell’ergastolo da parte di pm e parti civili. Non solo: secondo i giudici la gelosia non è stato un fattore determinante, ma l’idea didi ...