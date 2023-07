Federmacchine | Bettelli è il nuovo presidente per il biennio 2023-2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - L'assemblea privata di, riunitasi mercoledì pomeriggio 12 luglio, ha nominato Brunoper il. Bruno, classe 1968, è cofondatore,e Ceo di I-Tech Srl (Sassuolo, Mo) e membro del consiglio della federazione in rappresentanza di Acimac (l'Associazione dei costruttori italiani di macchine e attrezzature per la ceramica). Brunosarà coadiuvato nella sua attività dai due vicepresidenti: Riccardo Rosa, vice, e Alessandro Zucchi, vicevicario. Riccardo Rosa è aderente a Ucimu-sistemi per produrre (Associazione dei costruttori italiani di macchine ...