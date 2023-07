Farmaci | studio | dati positivi per monoclonale sottocute in sclerosi multipla

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – L’iniezione per via sottocutanea di ocrelizumab è risultata non inferiore alla sua somministrazione endovenosa in pazienti con forme recidivanti di(Smr) o con malattia primariamente progressiva (Smpp). Sono questi i risultati – diffusi oggi da Roche – relativi allodi fase 3 (Ocarina 2), volto a valutare l’anticorposomministrato due volte l’anno tramite iniezione sottocutanea di 10 minuti, rispetto all’infusione endovenosa in base alla farmacocinetica (livelli ematici) a 12 settimane. Laè una malattia cronica che colpisce più di 2,8 milioni di persone in tutto il mondo. Si sviluppa quando il sistema immunitario attacca in modo anomalo lo strato isolante e di supporto che circonda le cellule nervose causando ...