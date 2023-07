Fabio Fazio svela cast Che Tempo Che Fa su NOVE | novità | chi resta e chi va

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Anche i palinsesti di Warner Bros Discovery sono stati presentati dopo Sky, Rai, Mediaset e La7. Sono tante lepreviste per la prossima stagione televisiva tra cuisulcon CheChe Fa. Il programma manterrà la stessa sostanza di sempre. Il primo appuntamento è previsto per domenica 15 ottobre 2023 con CheChe Farà dalle ore 19:30 che vede la presenza di Nino Frassica insieme a. Dalle ore 20:00 inizia CTCF con la sua anteprima e le interviste, compreso l'intervento di Luciana Littizzetto, per concludersi con il tradizionale Tavolo al via dalle 22:00. Proprio questo spazio vedrà l'arrivo di nuovi volti. Nella grande famiglia entra Ubaldo Pantani come ospite comico fisso, Ornella Vanoni traghetterà la prima e la seconda parte ...