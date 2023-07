Fabio Fazio rassicura ”Che tempo che fa non cambia”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Durante la presentazione dei palinsesti Warner Bros Discovery per la nuova stagione, tra i nomi che arrivano e quelli che vanno ovviamente a destare maggior interesse ècon il suo ”Cheche fa”. Il programma passa dalla Rai al Nove mantenendo, in base a quello che racconta il conduttore, tutte le caratteristiche che lo avevano reso famoso ovviamente con tante novità. L‘inizio sarà domenica 15 ottobre alle 19:30 con la classica struttura: anteprima, trasmissione e infine il Tavolo., affiancato dalla storica collega Luciana Littizzetto, confermano che il pubblico potrà rivedere Nino Frassica ma non solo; nel nuovo (ma neanche tanto) ”Cheche fa”, riconfermati anche Mara Maionchi, Maurizio Ferrini e Francesco Paolantoni. Presenze fisse al ...

, dopo l'addio alla Rai, debutta su Nove domenica 15 ottobre alle 19.30 con 'Che tempo che fa' con lo stesso format di sempre: 'Non cambia niente. Abbiamo deciso che sarà uguale. Siamo ...Lo ha detto, nuovo volto di Warner Bros. Discovery, in occasione della presentazione dei palinsesti delle reti. xg8/mgg/gtr Condividi questo articolo: SponsorOggi sono stati finalmente presentati i Palinsesti Warner Dicovery 2023/24 . E grande attesa c'era ovviamente per l'arrivo di. Proprio quest'ultimo ha rivelato alla stampa che approderà sul Nove con Che tempo che fa , aggiungendo che non ci saranno modifiche particolari rispetto alla versione andata in onda per ...

Fabio Fazio sbarca su Warner Bros. Discovery: «Mai cacciato dalla Rai. Salvini Di certo non alla prima... Corriere della Sera

«Non ho mai detto che la Rai mi ha cacciato ne' ho mai parlato di epurazioni». Così Fabio Fazio ha commentato suo addio alla Rai e il passaggio sul canale Nove, durante la presentazione dei palinsesti ...(LaPresse) "Dopo quaranta anni di Rai non sentirete mai una parola contro, perché fa parte della mia vita. Poi credo sia molto difficile ...