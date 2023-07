Fabio Fazio | ' Non devo essere difeso dalla politica | se inviterò Salvini?'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Parole di precisazione dopo le polemiche per l'addio alla Rai sovranista. Belli ciao": con questo tweet Matteosalutava l'addio die di Che tempo che fa alla Rai. "Come l'ho ...

Parole di precisazione dopo le polemiche per l'addio alla Rai sovranista. Belli ciao": con questo tweet Matteo Salvini salutava l'addio die di Che tempo che fa alla Rai. "Come l'ho preso Ero abituato, l'aveva fatto già 124 volte, quindi nulla di nuovo. Mi sono sentito a casa", ha affermatorispondendo a una ...... scherza durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti della Warner Bros Discovery, che da ottobre si arricchiscono di Che tempo Che fa, e commenta le parole diche ...... così la trentenne Matilde, vero nome della scrittrice Erin Doom, ha fatto la sua primissima apparizione pubblica a Che tempo che fa , salotto televisivo di, nel mese di maggio.

Fabio Fazio sbarca su Warner Bros. Discovery: «Mai cacciato dalla Rai. Salvini Di certo non alla prima... Corriere della Sera

La nuova edizione di "Che tempo che fa" debutterà sul Nove domenica 15 ottobre. I listini degli spot di Discovery Media «in crescita a doppia cifra» ...