F1 | Lewis Hamilton sulla sicurezza a Spa-Francorchamps | “Necessario fare un passo avanti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dal 28 al 30 luglio il Circus della F1 farà rotta verso Spa-(Belgio), per uno dei più spettacolari round del calendario iridato. E’ opinione condivisa da tanti piloti che il circuito delle Ardenne sia uno dei più belli da affrontare, una vera e propria sfida per i piloti. Tuttavia, a tenere banco in queste ultime settimane, è ladel tracciato belga. Il tragico incidente, che ha causato la morte del giovane Dilano van ‘t Hoff recentemente, ha portato a chiedersi quali siano gli interventi da apportarepista di Spa. Una dinamica che ha ricordato molto quella del 31 agosto 2019, quando il francese Anthoine Hubert in F2 perse la vita. A rispondere a questi quesiti, in un’intervista riportata da GPBlog, è stato. Il sette-volte iridato è da sempre molto sensibile ...