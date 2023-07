F-16 all’Ucraina | al via l’addestramento | ma in Europa

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 luglio 2023) I piloti e il personale di supporto dell'aeronautica militare ucraina inizieranno l'addestramento sui velivoli F-16 il prossimo mese di agosto presso le basi militari in Danimarca e Romania, con personale proveniente da undici nazioni. Questa la decisione presa durante il vertice della Nato conclusosi ieri in Lituania. Particolarmente importante è il fatto che gli Stati Uniti non facciano parte di questo gruppo e che non abbiano ancora accettato di inviare tali velivoli in Ucraina, seppure il Pentagono abbia chiarito che non impediranno ad altre nazioni di inviare i loro “Viper” a Kiev. Mossa che ovviamente nasconde un grande interesse, ovvero che la consegna di F-16 usati accelera la sostituzione degli stessi con gli F-35 che molte nazioni hanno già ordinato a Washington. Danimarca e Olanda hanno recentemente ritirato dal servizio le loro flotte ed è per questo che si trovano nella ...