Tommaso Brugnami scelto come portabandiera alla diciassettesima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea in programma dal 23 al 29 luglio a Maribor. A darne notizia è il sito ufficiale ...... oro nel team event e bronzo al volteggio nella scorsa edizione degli, e Arianna Gambini, capitana della nazionale di pallavolo e a sua volta vincitrice dell'oro a Banska Bystrica. Nell'...... oro nel team event e bronzo al volteggio nella scorsa edizione degli, e Arianna Gambini, capitana della nazionale di pallavolo e a sua volta vincitrice dell'oro a Banska Bystrica. Tra le ...

EYOF 2023, i convocati dell'Italia: 99 azzurri a Maribor, Brugnami e Gambini i portabandiera OA Sport

CARLOW'S Leila Colfer is one of 42 athletes named by the Olympic Federation of Ireland who will compete across five sports in the (EYOF) taking place later this month. The EYOF is the largest ...A County Roscommon athlete is returning to Europe’s largest multi-sports event for young athletes after being selected on the Irish team for this month’s European Youth Olympic Festival (EYOF).