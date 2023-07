Ex Inter e Juve | UFFICIALE l'addio di Vidal al Flamengo

Anche il portiere della nazionale #Donnarumma#Marotta N1##AllegriOut markspector (@gigipoletti) July 13, 2023 Da milanista dico che #Donnarumma all', sarebbe al posto giusto. Carloglia (@...... adesso: il cartellino del giocatore acquistato per 50 milioni dall', è ancora di proprietà ... Milan ein primis, che avevano indicato già in precedenza interesse nei suoi riguardi. Il ...... per organico e storia, l'deve sempre lottare per il titolo , soprattutto nella prossima ... Ecco perché non è da ritenersi fondamentale per la: se non si ha un'idea di gioco definita, l'ex ...

Juventus e Inter su Carlos Augusto: il brasiliano preferisce i bianconeri Tutto Juve

Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato, lo ha fatto sul nostro canale Twitch. Ecco le ultimissime su Vlahovic e Pogba, mentre è spiegata anche la situazione per Onana e non soltanto ...La Fifa distribuirà dei benefit a 440 squadre per l’impegno dei giocatori convocati per Qatar 2022. In Italia è la Juventus a incassare di più, in una classifica in generale guidata da Manchester City ...