Everton | ufficiale l’arrivo di Young | “Felice di essere qui | non vedo l’ora di iniziare”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nuova avventura per Ashley, che all’età di 38 anni non ha ancora intenzione di pensare al ritiro. Il terzino inglese ex Inter ha infatti firmato un contratto con l’fino a giugno 2024. Miglior assistman della storia del campionato (71 passaggi vincenti), è pronto a mettersi in gioco e contribuire al raggiungimento della salvezza del club. “Sono contento diun giocatore di un grande club come l’. Nonche cominci la stagione. Sarà una sensazione fantastica giocare davanti ai tifosi a Goodison Park” ha dichiarato. SportFace.

18.40 - Filip Benkovic lascia l'Udinese:il trasferimento al Trabzonspor in prestito con ... 15.46 - L'ha puntato Rogerio del Sassuolo. 15.31 - L'interesse del Chelsea per Dybala non ...Futuro in #PremierLeague per il Nazionale di #Mancini, Wilfried #Gnonto: l'#insiste, ma l'#... per la difesa piace l'italo - brasiliano Luiz Felipe.11.47 - Chelsea,: il giovane ...Il giocatore, che piaceva anche ae Salernitana, firmerà un contratto quadriennale con ... blindati in viaValentin Carboni e Francesco Pio Esposito a con soluzioni pluriennali.14.50 -...

UFFICIALE - Un ex giocatore dell'Inter riparte dall'Everton: la nota numero-diez.com

Dopo che è scaduto il suo contratto con il Milan Femminile, Martina Piemonte ripartirà dall'Inghilterra: l'attaccante giocherà infatti nell'Everton, squadre ...La 25enne giocherà in Premier, dove anche le donne sono professioniste. Lascia il Milan, dove segnava più di un gol ogni due partite ...